Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Geraint Thomas infligge subito distacchi: Nibali a 1'06''

Vincenzo Nibali si impegna, ma arriva al traguardo con 1'06" di svantaggio da Geraint Thomas, il punto di riferimento per tutti in questo Giro 2020. Quello messo meno peggio è Simon Yates che perde solo 26'', ma tutti gli altri vanno oltre il minuto di distacco: è così per Kelderman, Nibali, Fuglsang, Kruijswijk e Majka.

