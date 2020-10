Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Hindley: "Ho la giornata libera? Kelderman è il capitano e vogliamo la rosa"

GIRO D'ITALIA - C'è chi ha visto un problema in casa Sunweb con gli attacchi combinati di Hindley e Kelderman a Madonna di Campiglio. In realtà i due non si sono sfidati, ma avevano fatto un'azione a stancare e innervosire Almeida. Hindley è ben settato sugli obiettivi di squadra: far prendere la maglia rosa a Kelderman.

00:01:27, 27 Visualizzazioni, 30 minuti fa