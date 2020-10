Wilco KELDERMAN (Sunweb)

Questa maglia rosa per me significa davvero tutto, la conferma di essere ritornato agli alti livelli. È un sogno, per molto tempo non lo avevo più ritenuto possibile. Nelle scorse stagioni sono passato attraverso tantissimi problemi, poche persone sanno veramente cosa sia successo, addirittura da fuori poteva sembrare che non andassi proprio più, in realtà è stata una battaglia veramente dura, ma alla fine ci sono riuscito, sono proprio orgoglioso di me stesso di quello che ho fatto, ho sacrificato un intero anno per raggiungere questo obiettivo

Ieri, dopo la tappa di Madonna di Campiglio abbiamo parlato a lungo, sapevamo che sarebbe stata una frazione chiave e non potevamo sbagliare nulla. L’obiettivo era staccare a tutti i costi Almeida e più corridori possibili, lo Stelvio era il nostro terreno d’attacco e così abbiamo giocato bene le nostre carte. La Ineos è andata veramente forte, mi è dispiaciuto non essere riuscito a tenere le loro ruote. Certo, dal mio punto di vista sarebbe stato meglio se Jai mi avesse aspettato, ma dall’altra parte è riuscito a vincere quindi sono veramente felice per lui. Quello che è successo oggi per me non è certo stato l’ideale, ma per la squadra è andata assolutamente meglio così

I prossimi giorni saranno molto difficili, sono consapevole che dovrò combattere, ma almeno domani voglio godermi questa maglia. Sono felice che l'ultima tappa di montagna sia stata accorciata, ma le insidie non sono certo diminuite. È difficile dire chi sia il favorito per la vittoria finale, per il momento direi che siamo assolutamente in tre separati da pochissimi secondi. Farò attenzione a Tao che sta andando veramente molto forte e a cronometro sarà un avversario molto duro. Ce la giochiamo noi tre, ma io penso di avere dalla mia la prova contro il tempo finale

Jai HINDLEY (Sunweb)

È incredibile, sinceramente non ho proprio le parole per descrivere quello che è successo oggi. Ho sempre sognato una vittoria come questa e spero che sia la prima di tante. Oggi ce la siamo date di santa ragione soprattutto con Geoghegan Hart. Nel finale siamo andati veramente forte, ad un certo punto sembrava che la strada spianasse, invece è stata comunque molto complicata

Direi assolutamente di no, in gruppo non sono certo il più forte anche se ogni giorno mi sto stupendo di me stesso. A mio svantaggio c’è sicuramente la crono finale di Milano, io contro il tempo non sono proprio preparato. Da quando siamo partiti per il Giro il nostro obiettivo è sempre stato soltanto uno, vincere la maglia rosa con Wilko Kelderman. Questa mattina il piano era seguire gli Ineos qualsiasi cosa facessero, così sullo Stelvio sono stato alla loro ruota. Durante la salita Wilko si è staccato, avrei voluto dargli una mano, ma ho seguito gli ordini della squadra anche se nel finale non ho mai tirato. Se devo parlare sinceramente, questo non è affatto il modo in cui mi piace correre, ma il ciclismo professionistico prevede anche questo. Fortunatamente Wilco è riuscito a fare una buona tappa, ha resistito e ha preso la maglia rosa, sono molto felice per lui. È un corridore molto forte, lo rispetto come atleta e come persona e farò di tutto per aiutarlo. Nel ciclismo tutto può succedere, soprattutto in un Grande Giro, ma lui è un corridore di esperienza, a cronometro dà filo da torcere ai suoi avversari, sono sicuro che riuscirà a conservare la maglia

Tao GEOGHEGAN HART (Ineos Grenadiers)

Non avevamo un piano specifico per la tappa, a parte quello di cercare di portare uno o anche due ragazzi in fuga. È stato un inizio piuttosto difficile, ma poi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo con la fuga di Swift e Ganna, che sono stati i primi a fare un grande passo in salita. Poi sono anche riusciti a scattare di nuovo, e Filippo pedalava davvero bene, costringendo tutti ad alzare il ritmo. È stato impressionante da vedere e non ne sono sorpreso. Rohan Dennis ha fatto il resto del lavoro. È stato anche lui impressionante. Era un po’ complicato capire la situazione alle nostre spalle. Congratulazioni a Jai Hindley per la vittoria. È un ragazzo super gentile ed è un mio amico. Col senno di poi è stata una tappa piuttosto folle. All’inizio della giornata siamo partiti per prendere un po’ di tempo e lo abbiamo fatto. Posso solo ringraziare i miei compagni di squadra. Non ho fatto davvero molto alla fine! Il 90% è loro. Questo 3° posto è davvero inaspettato, soprattutto se si guarda a com’è stata la prima parte del Giro. Ero abbastanza indietro dopo poche tappe. Possiamo quasi sentire il profumo di Milano adesso, quindi resteremo concentrati e vedremo cosa succederà

Pello BILBAO (Bahrain McLaren)

È stata una tappa estrema. Ho fatto il meglio possibile e ho portato a casa un buon risultato e sono soddisfatto. Strada facendo ho trovato le motivazioni giuste che mi hanno restituito una grande energia. Ringrazio tutta la squadra per il lavoro che ha fatto per me. È incredibile dopo le tre settimane del Tour de France continuare a questo livello. Devo rimanere concentrato fino alla fine e cercare di ottenere il miglior risultato possibile nella classifica generale

Jakob FUGLSANG (Astana)

È stata una giornata molto difficile. Mi sarebbe piaciuto vincere la tappa, ma sono contento della mia prestazione e del mio risultato di giornata. Questo dimostra che non è ancora finita e che dobbiamo continuare a combattere. Mi sono sentito bene oggi e ho fatto una buona gara. Ma penso che tutti, me compreso, abbiano dato l’anima sulla strada oggi. Ora abbiamo un’altra tappa di montagna e la cronometro finale, vediamo cosa succederà fino a Milano

