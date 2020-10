A suo modo, è stata una tappa storica. Dopo le tappe di montagna, con fredde temperature e molto dislivello, i corridori hanno attivato un fronte per chiedere la neutralizzazione dei primi 100 km di corsa. È stato un vero e proprio caos, con la sede di partenza spostata da Morbegno ad Abbiategrasso, con i corridori che hanno raggiunto la località in provincia di Milano in pullman. Si doveva partire per le 10.20, si è partiti alle 14.30. Non è mancato il commento del ct della Nazionale italiana Davide Cassani che ha parlato di "buio morale" da parte dei corridori del Giro d'Italia.