Giro d'Italia 2020 - Il momento in cui Nibali ha staccato Fuglsang dopo la foratura

GIRO D'ITALIA - La tappa dura sarà domenica a Roccaraso, ma Nibali prova a dare un antipasto a Fuglsang. Non un'azione tesa a staccare davvero Fugsalng, ma sicuramente per stancarlo in vista della prossima frazione di montagna.

00:02:45, 2886 Visualizzazioni, 13 minuti fa