A Milano si chiuderà l'edizione 103 del Giro d'Italia, con una cronometro individuale (15,7 km) che arriverà in Piazza Duomo . Negli ultimi anni, l'arrivo di Milano suscitava sempre l'interesse dei più che affollavano la piazza per salutare i corridori visto che in Duomo è posto anche il palco di premiazione di tutte le classifiche.

La Prefettura di Milano, però, ha fatto un appello a tutti gli appassionati: “Seguite il Giro in televisione”. Questo proprio per non riempire le strade e la piazza del Duomo e non 'favorire' il contagio visto che siamo sempre in allerta covid. Un appello poi condiviso anche dagli stessi organizzatori del Giro d'Italia che, sui propri canali social, hanno esteso questo auspicio a tutti dando seguito alle richieste del Prefetto Renato Saccone.