La caduta di Luca Wackermann e Etienne van Empel non è passata inosservata. I due corridori della Vini Zabù-KTM hanno davvero rischiato grosso nel finale della 4a tappa del Giro d'Italia, quando sono stati travolti dalle transenne divelte dal vento generato da un elicottero a bassa quota. Van Empel è riuscito in qualche modo a finire la tappa, Wackermann no dopo che il corridore italiano ha rimediato un trauma cranico commotivo oltre alla frattura delle ossa nasali , contusioni escoriate multiple al volto e nella zona lombosacrale, valide contusioni al labbro superiore e all’arcata dentaria, ferite lacerocontuse al sopracciglio sinistro, alla regione mentoniera e al ginocchio destro.

Il team manager della formazione toscana Citracca ha poi spiegato la dinamica dell'accaduto, perché era proprio in ammiraglia a seguire la corsa di quei corridori della Vini Zabù rimasti attardati. Il vento prodotto dell'elicottero ha divelto le transenne e i due hanno rischiato davvero tanto. Wackermann infatti non ha potuto prendere parte al via della corsa odierna, corsa che lo stava vedendo come uno dei protagonisti per le fughe.