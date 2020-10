Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Jacopo Guarnieri: "Démare è in condizione strepitosa, stiamo vincendo tanto"

L'ultimo uomo di Démare è ovviamente euforico per il successo del francese al Giro: 2° in questa edizione e 12° in stagione. Il lockdown ha sicuramente mischiato le carte e la Groupama-FDJ è una delle squadre più fortunate in questo senso.

