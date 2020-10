Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - João Almeida: “La Rosa mi dà motivazione anche nei momenti più duri”

Due giorni consecutivi in maglia rosa per il giovane João Almeida che si appresta ad affrontare una delle tappe più lunghe di questo Giro 2020. Una tappa come la 5a del Giro che si presta agli attacchi, soprattutto da parte di giovani all’attacco della rosa come Caicedo, ma Almeida non li teme: “Non attaccherò, aspetterò. Caicedo vuole la maglia ma starò molto attento”.

