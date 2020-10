Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Kelderman in rotta con l'ammiraglia: priorità a Hindley?

GIRO D'ITALIA - È il momento che può decidere il Giro. Kelderman si è staccato sullo Stelvio rispetto a Geoghegan Hart e a Hindley e si aspetta che il compagno di squadra si fermi per dare manforte e bloccare il britannico. No dell'ammiraglia Sunweb che ha dato semaforo verde a Hindley per la vittoria di tappa... E per la maglia rosa.

