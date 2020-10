Aveva preso la maglia rosa nella tappa dello Stelvio, ma non era brillantissimo. Ecco che nella tappa successiva di montagna ha perso il simbolo della leadership: Kelderman è fuori dai giochi e saranno quindi Geoghegan Hart e Jai Hindley a giocarsi la vittoria del Giro d'Italia. Sono i due che sono andati meglio in salita, sono i due che hanno vinto le ultime tappe di montagna. È la meglio gioventù di questo Giro e si giocheranno il tutto per tutto sul filo dei secondi. È proprio il caso di dirlo, visto che Hindley e Geoghegan Hart hanno lo stesso tempo (85h22'07''), con l'australiano che indossa la maglia rosa per questione di millesimi di secondo. Abbastanza chiusa la lotta per il podio: nonostante Kelderman fosse al gancio, conserva comunque un buon margine su Pello Bilbao e Almeida. Démare vince la classifica a punti, Ruben Guerreiro quella scalatori.

Geoghegan Hart batte Hindley in volata: rivivi l'arrivo

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Jai Hindley 85h22'07'' 2. Tao Geoghegan Hart st 3. Wilco Kelderman +1'32'' 4. Pello Bilbao +2'51'' 5. João Almeida +3'14'' 6. Jakob Fuglsang +6'32'' 7. Vincenzo Nibali +7'46'' 8. Patrick Konrad +8'05'' 9. Fausto Masnada +9'24'' 10. Hermann Pernsteiner +10'08'' 11. Domenico Pozzovivo +11'40''

21 in fuga: tanti Quick Step, c'è anche Viviani

La tappa comincia, ma senza la solita bagarre per andare in fuga. Solo al km 20 parte il primo vero attacco, con 21 corridori al vento: troviamo Ballerini, Honoré e Serry (Deceuninck Quick Step), Gebreigzabhier e Sobrero (NTT), Bernard e Conci (Trek Segafredo), Démare e Guglielmi (Groupama-FDJ), Villella e Rubio (Movistar), Vendrame e Bouchard (AG2R), Kangert (Education First), McNulty (UAE Emirates), Holmes (Lotto Soudal), Tratnik (Bahrain McLaren), Fiorelli (Bardiani), Cimolai (Israel), Viviani (Cofidis) e Malecki (CCC). Ci sono quindi anche tanti velocisti per il traguardo volante di Saluzzo, visto che lo sprint non si è disputato ad Asti: a vincere è però sempre Démare - su Vendrame e Ballerini - che chiude la questione per la maglia ciclamino. Il gruppo è a 7 minuti con l'andatura dell'Astana, ma sulla prima salita comincia a lavorare la Ineos Grenadiers di Geoghegan Hart con il ritmo di Puccio e Ganna. Davanti è Fiorelli a prendersi il primo GPM, ma occhio all'attacco in contropiede di Ballerini che prende un certo margine in discesa.

Hansen: "Fermare la corsa? Io ho solo portato la voce del gruppo"

Dennis mette tutti in fila: Geoghegan Hart e Hindley si giocano il Giro

Ballerini prende un certo margine sulla fuga, ma da dietro comincia a far male l'andatura di Rohan Dennis. Via via si staccano tutti i big e siamo solo sulla seconda salita: Majka, Konrad, Fugslang Nibali, ma saltano anche Almeida, Masnada, Pozzovivo, Pello Bilbao e la stessa maglia rosa di Kelderman. Gli unici che tengono il ritmo di Dennis sono Geoghegan Hart e Hindley che a questo punto si giocano il Giro. Rubio passa per primo al secondo GPM, ma viene comunque ripreso al termine della discesa da Serry e Ballerini. Il trio Dennis-Geoghegan Hart-Hindley invece perde pochissimo dal gruppo maglia rosa che si attesta a circa 50'' di ritardo ai piedi dell'ultima salita.

Che treno Dennis! Kelderman si stacca già sul 2° GPM

Geoghegan Hart risponde a Hindley e vince la tappa

Ultimo passaggio sul Sestriere: il gruppo maglia rosa si porta a 1 minuto dal trio Dennis-Geoghegan Hart-Hindley, ma Kelderman viene staccato anche da João Almeida che prova il tutto per tutto per riaprire, quanto meno, la lotta per il podio. Ma la corsa vera è davanti con Hindley che piazza tre scatti, ma Geoghegan Hart risponde sempre presente. Alla fine si decide tutto in volata e a tionfare è il britannico della Ineos che porta a casa la seconda tappa di questo Giro dopo il successo di Piancavallo. Sono 6 vittorie per la Ineos Grenadiers. L'epilogo è incredibile, con i due che sono ora appaiati in classifica generale, quando manca solo la crono di Milano per definire la maglia rosa. Almedia chiude 4° a 1'01'', poi Bilbao e Kelderman a 1'35'' con la lotta per il podio che non dovrebbe riaprirsi visto che stiamo parlando di una crono sostanzialmente corta (15,7 km) che non farà tanta differenza.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tao Geoghegan Hart 4h52'45'' 2. Jai Hindley st 3. Rohan Dennis +25'' 4. João Almeida +1'01'' 5. Andrea Vendrame +1'34'' 6. Einer Rubio +1'35'' 7. Pello Bilbao +1'35'' 8. Wilco Kelderman +1'35'' 9. Attila Valter +1'48'' 10. James Knox +2'00'' 11. Vincenzo Nibali +2'02'' 12. Domenico Pozzovivo +2'09''

