Il 33enne, a lungo maglia rosa nell’edizione 2016, occupava l’undicesimo posto in classifica generale a 1’24” dal leader Joao Almeida ed era in piena lotta per un piazzamento di lusso. Steven Kruijswijk ha parlato attraverso i canali ufficiali della sua squadra: “Non posso credere di averlo preso. Io mi sento in forma e all’interno della squadra prendiamo tantissime misure per evitare il contagio".