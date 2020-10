Sull'Etna ha risposto presente, anche se ha perso 5'' , ma comunque è stato sul pezzo dimostrando di poter competere per la classifica generale. Non una cosa scontata per Kruijswijk che veniva da una cronometro, quella di Palermo , tutt'altro che perfetta e soprattutto la caduta al Giro del Delfinato che gli aveva fatto saltare il Tour de France e settimane di allenamento.

L'olandese sta ritrovando il ritmo e ha serie ambizioni per la classifica. A partire dalla prossima importante tappa in salita, quella di Roccaraso .

L'ultima tappa con salita sapevamo non avrebbe provocato selezione tra gli uomini di classifica, ma è stata ugualmente molto impegnativa perché non c'è stato un solo momento buono per rilassarsi. Ci avevano avvertito della poggia ed il finale è stato particolarmente esigente dal punto di vista mentale. Comunque fino ad ora sono molto soddisfatto della mia prava, la prima settimana sta procedendo come l'avevo progettata