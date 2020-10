Allarme rientrato? Dopo la tirata d'orecchi dell'UCI, con la risposta alla lettera presentata dall'Education First, che voleva far chiudere in maniera anticipata il Giro d'Italia, il team statunitense ha fatto un passo indietro. Si può continuare, soprattutto perché la situazione lo permette. Sia il direttore sportivo che il team manager della EF tracciano la via verso Milano, specificando che la richiesta non veniva neanche dalla squadra ma bensì dal management del club.