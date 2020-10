È caos al Giro d'Italia. Doveva essere la tappa più lunga del Giro d'Italia, ma la Morbegno-Asti è stata accorciata in un più agibile (124,5 km) Abbiategrasso-Asti per volere dei corridori (alcuni di essi). Dopo la tappa, durissima, dello Stelvio, alcuni dei corridori affiliati al Sindacato internazionale avevano chiesto l' accorciamento della frazione con arrivo ad Asti , caratterizzata anche dal maltempo visto la forte pioggia che si è vista questa mattina.

Dopo un primo no dell'organizzazione di corsa, si è deciso invece di neutralizzare la prima parte di tappa per una frazione di poco più di 120 km. Ma chi ha chiesto questo cambiamento? Non l'hanno chiesto le squadre di Sagan e Démare che oggi si sfideranno per l'ultima volata del Giro e per la maglia ciclamino. E allora chi è andato a chiedere la neutralizzazione della tappa?