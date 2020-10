Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - La solita fuga di De Gendt, Ulissi batte Sagan: gli highlights della 2a tappa

Seconda tappa non avara di emozioni, anche se in alcuni casi sono emozioni negative viste le cadute di corridori come Elia Viviani, Simone Consonni e l'uscita di scena di Valsov. Si decide tra Ulissi, Sagan e Honoré, ma alla fine la spunta il toscano che aveva una super gamba.

00:03:57, 62 Visualizzazioni, 27 minuti fa