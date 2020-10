Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - La volata per i punti della ciclamino: Matthews su Gaviria, Sagan non c'è

GIRO D'ITALIA - Dopo l'arrivo della fuga, c'era comunque un 7° posto da andare a prendere per il gruppo per quelli interessati alla maglia ciclamino. Regola tutti Michael Matthews che batte Fernando Gaviria. Elia Viviani si piazza 12°, Sagan non fa nemmeno la volata.

00:00:30, 160 Visualizzazioni, un' ora fa