Sullo Stelvio le condizioni sono buone. Ha nevicato, ma negli ultimi giorni il rialzo delle temperature ha permesso alle strade di essere libere e pronte per il passaggio del Giro d'Italia programmato per il 22 ottobre. La Cima Coppi del Giro 2020 è salva, con i suoi 2758 metri. Purtroppo, le condizioni non sono esattamente le stesse sul Colle dell'Agnello, la salita chiave della 20a e penultima tappa di questo Giro.

Un passaggio epico, reso ancora più incredibile da quanto successo al Giro 2016 con la clamorosa caduta di Kruijswijk che era in maglia rosa, e la rimonta fatta partire da Vincenzo Nibali.

L'eventuale cancellazione del Colle dell'Agnello, porterebbe alla cancellazione anche dei passaggi sull'Izoard e sul Montgenèvre in Francia. Purtroppo il piano B non è mai stato preso in considerazione, con l'impossibilità di preparare in poco tempo lo sterrato sul Colle delle Finestre.

In più c'è anche il discorso che la Prefettura di Briançon ha negato il passaggio del Giro considerando che non possono effettuarsi assembramenti con più di 6 persone.

Come sarebbe stata la tappa

Ecco che entra in scena il piano C che però rende meno difficoltosa la tappa. Ci sarà l'arrivo a Sestriere e verrà quindi affrontato un circuito con un doppio passaggio sulla salita. Ok, due salite di 1a categoria (11,4 km al 5,9%, 9% di pendenza massima), ma il percorso sarà sicuramente meno duro per considerarlo un vero tappone che deciderà il Giro. Anzi, in questo caso, diventerebbe cruciale la cronometro di domenica di Milano, con il rischio che sul Sestriere non ci sia chissà quale differenza.

Come sarà la tappa

Francesco Moser, che fa parte del comitato organizzatore del Giro, ha chiesto un triplo passaggio sul Sestriere per rendere più papabile la corsa, ma RCS ha bocciato la richiesta.

