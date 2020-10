Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - "Marco non lo inventi", Magrini ricorda Pantani

Al Giro d'Italia si corre a Cesenatico, casa di Marco Pantani e i pensieri non possono che essere per il Pirata che ci ha lasciato troppo presto. Come sarebbe il ciclismo se Pantani fosse ancora qui? Cosa farebbe il Pirata oggi? Riccardo Magrini prova ad immaginarlo e lo racconta in commento.

00:01:35, 241 Visualizzazioni, un' ora fa