Sulla ammiraglia ne ha passate tante e ha vinto tanto. Beppe Martinelli , ds dell'Astana di Fuglsang , vede Wilco Kelderman come grande favorito per vincere questo Giro d'Italia anche se...

Insomma, Almeida ha sicuramente impressionato per quanto fatto finora ma, considerando la sua poca esperienza, sarà davvero dura per il portoghese rimanere con la maglia rosa addosso fino alla cronometro di Milano, dove sarebbe il favorito rispetto a tutti gli altri. Anche perché Kelderman deve recuperare solo 17'' al corridore della Deceuninck Quick Step.

Ci dobbiamo aspettare qualcosa di importante dal suo ex corridore Vincenzo Nibali o ancora dal suo attuale corridore Jakob Fuglsang? Speriamo, per lo spettacolo e per rendere pepata la corsa alla maglia rosa.