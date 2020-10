Le medie di questo Giro sono davvero pazze. Dopo il record di Filippo Ganna che ha chiuso la cronometro iniziale, la Monreale-Palermo, alla velocità media di 58,8 km/h (record per tappe in linea e tappe a crono, esclusi i prologhi), è arrivato un altro record. Record per quanto riguarda una tappa in linea...

La Matera-Brindisi di 143 km, frazione n° 7 di questo Giro d'Italia, si è completata in 2h47'28''. Questo il tempo che ci ha messo Arnaud Démare che ha vinto poi la tappa in volata su Peter Sagan e Michael Matthews. Velocità media di 51,234 km/h, un qualcosa di eccezionale per una tappa in linea e un record storico.

Quello precedente era comunque sotto i 50 km/h di media, con i 49,429 km/h della San Vito di Cadore-Vedelago del Giro d'Italia 2012 che vide il successo di Andrea Guardini davanti a Mark Cavendish e Roberto Ferrari (3h00'52'' per completare i 149 km della 18a tappa del Giro 2012).

Per spiegare meglio l'entità della velocità media di oggi, la Giuria di corsa ha deciso di estendere il tempo massimo a 22 minuti dal tempo del vincitore - anche a seguito di diverse cadute - per permettere a tutti di non finire oltre il tempo massimo.

