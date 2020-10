Il corridore della Sunweb , che sembrava stesse crescendo di condizione, e si era messo a disposizione anche di Wilco Kelderman , aveva effettuato già un tampone rapido nella giornata di martedì 13 ottobre perché non credeva alla positività precedente. L'esito è stato negativo , ma a far fede è sempre il test PCR . Ecco che l'ha eseguito immediatamente una volta rientrato a casa, e anche questo è risultato negativo.

Questa doppia negatività non certifica al 100% il fatto che il tampone eseguito lunedì 12 sia stato un falso positivo, lo dice direttamente una fonte interna alla Sunweb a Cyclingnews, ma ci resta il dubbio. Purtroppo, da questo punto di vista, il protocollo resta con delle ombre. Non viene fatto un doppio tampone nel giorno stesso del test e, così facendo, in caso di falso positivo il corridore viene a prescindere messo alla porta di una competizione.