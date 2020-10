Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Matxin Fernandez, ds Ulissi: "Orgoglioso di questo gruppo e della UAE"

GIRO D'ITALIA - Il direttore sportivo della UAE Emirates fa i complimenti a tutta la squadra per questo successo ottenuto da Diego Ulissi, il 33° per il team in questo 2020.

00:01:30, 8 Visualizzazioni, 43 minuti fa