Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

Sulla tappa di oggi c’erano tante attese e la partenza è stata davvero a ritmo intenso. Tanti attacchi nelle prime fasi, poi siamo saliti ad un passo regolare. Mi aspettavo che la corsa potesse esplodere da un momento all’altro, ma così non è stato. Sulla salita finale, che non aveva pendenze durissime, il ritmo era troppo alto e lo spazio per attaccare era pochissimo

La modifica della percorso della penultima tappa cambia radicalmente il peso specifico della frazione. Il Colle dell’Agnello, che ho scalato solo una volta, era una vero e proprio “mostro”, da togliere il fiato. La tripla scalata del Sestriere impone un approccio completamente diverso. Parliamo sempre di una salita importante, ma molto dipenderà dal ritmo con cui verrà ripetuto il circuito, specialmente dagli uomini di classifica. Chiaramente, alla luce del cambio di sabato e del risultato di oggi, la tappa di domani diventa quella regina e assume una notevole importanza. Il profilo della frazione parla chiaro, ma tutto dipende dal ritmo con cui sarà affrontata. Le aspettative sono alte, ma fare previsioni, per quello che è stato il Giro finora, è un azzardo

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

È stata una tappa molto lunga e dura con tante salite. Devo ringraziare la mia squadra che, come al solito, ha fatto un lavoro magnifico. Se ho ancora la maglia rosa lo devo a loro. Io sto bene, ma vedo i miei rivali diventare più forti giorno dopo giorno. All’inizio nemmeno pensavo di poter vincere questo Giro d’Italia, ma ora farò di tutto per non cedere questa maglia rosa

Ben O'CONNOR (NTT)

Avevo studiato le prime due salite sul Garibaldi, sapevo che la fuga si sarebbe creata e decisa lì. Tatticamente è stata una frazione abbastanza semplice. Dovevo solo correre davanti e provare ad entrare nel gruppo di attaccanti. Il mio gesto di celebrazione sul traguardo? Era ispirato a Shane Warne, grande giocatore di cricket australiano. Preferisco ottenere una vittoria da attaccante piuttosto che rimanere nel gruppo e provare a seguire le ruote dei migliori. Per ora mi piace correre in maniera offensiva, è divertente. Se in futuro riuscirò ad avere più costanza, proverò a fare classifica

Vincere oggi è stato davvero un sollievo, dopo la delusione di ieri. Una gioia grande perché sapevo di potercela fare. È una vittoria importante per la squadra, per quello che purtroppo sta succedendo con lo sponsor. Volevo ripagare la fiducia che hanno avuto nei miei confronti, volevo ripagare Doug Ryder per tutto quello che ha fatto per noi

