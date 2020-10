Assolo di Démare, Sagan non c'è: rivivi l'arrivo

Dal km 0 parte un tentativo di quattro corridori: all'attacco vanno Mattia Bais (Androni Giocattoli), Filippo Zana (Bardiani), James Whelan (Education First) e Marco Frapporti (Vini Zabù) che accumulano addirittura 9 minuti di vantaggio sul gruppo. Dal traguardo volante in poi, però, la Bora Hansgrohe aumenta il ritmo e nel giro di 30 km i fuggitivi restano con soli 3 minuti di vantaggio. Traguardo volante vinto da Bais, mentre Démare rosicchia due punti a Sagan e si porta a -3 dalla vetta della classifica a punti.

Continua il lavoro della Bora Hansgrohe in testa al gruppo e la fuga si ritrova ad avere solo un minuto di vantaggio prima dell'inizio del GPM di giornata. Prima Frapporti, poi Whelan provano ad andarsene da soli. Il corridore della Vini Zabù-KTM si rialza, mentre quello dell'Education First prende un certo margine sui compagni di fuga. All'altezza del GPM ci prova anche Thomas De Gendt, ma il belga viene ripreso proprio allo scollinamento, mentre ai -13,7 km viene riassorbito anche l'australiano dell'Education First che era il superstite della fuga.