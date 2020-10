Fuglsang non le ha mandate a dire. Dopo l'attacco in discesa di Nibali si è fatto sentire, esprimendo tutto il suo disappunto ai media danesi. Il siciliano, però, ha smentito tutto. La Trek Segafredo fa l'andatura in discesa al netto di chi sia rimasto staccato. Anzi, se Nibali avesse voluto attaccare...

Cosa posso dire, ieri gli ho anche scritto, sono delle condizioni di corsa. Siamo anche amici, le nostre mogli si sentono spesso. C’è stato anche un po’ di peperoncino da parte dei giornalisti danesi. Io in corsa sono sempre rimasto concentrato. L’articolo dice tutto l’esatto contrario. Bisogna rimanere concentrati sulla corsa come fatto fino adesso. Ieri ha detto che l’ho attaccato, ma noi abbiamo semplicemente affrontato la discesa davanti, poi in fondo ci siamo fermati. Se avessimo voluto attaccare, per lui si sarebbe messa molto male. Sono polemiche sterili

Il momento in cui Nibali ha staccato Fuglsang dopo la foratura

Concentrazione fino alla fine...

Ogni giorno è a sé, è difficile. Oggi è una tappa importante, il meteo non promette bene, però bisogna rimanere molto concentrati. Abbiamo Giulio Ciccone che conosce molto bene queste strade e, in un certo senso, può guidare la squadra. Sicuramente oggi tutti proveranno a spingere a fondo. Ci sono dei corridori ambiziosi come Kelderman, Kruijswijk, lo stesso Fuglsang, poi ci sarà qualche altra sorpresa. Bisognerà rimanere concentrati fino alla fine

