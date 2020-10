Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

È stata una tappa strana, davvero particolare, e devo dire che un po’ ce lo aspettavamo. È stata una giornata dura, perché comunque i km di salita sono stati tanti, ma alla fine tutto si è risolto in pratica con una volata in salita, nella quale ho pagato qualche secondo nei confronti di chi è stato più scattante di me

Jakob FUGLSANG (Astana)

Oggi è stata una giornata molto lunga con una partenza veloce e poi siamo andati con un passo più regolare. La Deceuninck ha provato a prendere il controllo dalla penultima salita e la Trek ha cercato di mettere pressione. Ma la mia squadra ha fatto un ottimo lavoro. Mi ha protetto tutto il giorno, standomi vicino e assicurandosi che non ci fossero attacchi pericolosi

Oggi era davvero importante stare al riparo, ma avevo capito che dovevo aspettare gli ultimi 3 km per fare qualcosa. Poi ci siamo accorti che c'era molto vento contrario nel finale, quindi non ho visto possibilità di tentare qualcosa prima degli ultimi metri. Ero con tutti gli uomini di classifica generale e ho dato il massimo. Nibali? Ho guadagnato un po’ di secondi nella classifica generale, tutto sommato è stata una buona giornata per me e per la squadra e sono contento dei risultati ottenuti finora. Penso di aver dimostrato ancora una volta che sulle salite sono davanti, dove devo essere, dove voglio essere. È una bella sensazione. Spero che arrivino delle belle giornate di sole

Wilco KELDERMAN (Sunweb)

È stata una giornata lunga e dura, soprattutto alla fine, faceva davvero freddo. Oggi le gambe giravano davvero bene. La squadra mi ha dato molta fiducia perché avevamo ancora otto corridori nella penultima salita. Siamo stati in grado di mantenere una posizione davvero buona e nell’ultima parte mi sono sentito bene. Ho iniziato la mia volata a circa 400 metri dal traguardo e sono andato a tutto gas fino al traguardo per vedere se potevo creare qualche distacco. Non ho mai avuto in mente la maglia rosa perché mancava troppo poco al traguardo per creare un gap abbastanza grande

Sono davvero felice delle sensazioni e questa è la cosa più importante. Guardiamo giorno per giorno e pianifichiamo, e vedremo cosa sarà possibile fare nelle prossime settimane. Di sicuro, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e Jai Hindley è stato ottimo, quindi possiamo essere fiduciosi e passare un bel giorno di riposo

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

La squadra oggi ha fatto un lavoro incredibile. Non ho parole per descriverlo, è stata perfetta. Hanno fatto tutto per me e ho ancora la maglia rosa grazie a loro. Sono una persona abbastanza tranquilla come leader. Giornata speciale per il Portogallo? Sono molto contento per Ruben Guerreiro, si merita davvero questa vittoria. Complimenti

Ruben GUERREIRO (Education First)

Sono davvero felice per questo successo, me lo meritavo dopo tanti secondi posti. Devo ringraziare la squadra, stanno facendo un lavoro stupendo, non è un caso che avessimo già vinto sull’Etna con Caicedo. João Almeida in maglia rosa? Conosco Almeida, è un bravo ragazzo e un grande talento. Questa generazione di corridori portoghesi può fare cose importanti

Pello BILBAO (Bahrain McLaren)

Ci aspettavamo una tappa differente, ma la salita è stata folle. Ci sono voluti 80 km per far partire la fuga, il ritmo è stato molto elevato, così abbiamo esaurito presto le energie. Non potevo lasciare molto margine a Jonathan Castroviejo nella fuga. Pensavamo ad un altro tipo di finale, però tra acqua e freddo siamo giunti tutti al limite. Le differenze sono state minime, siamo arrivati praticamente tutti insieme. Quasi non riuscivamo a pedalare per i dolori muscolari accumulati

