L’analisi della cronometro di oggi dovrebbe essere fatta su un livello personale e poi anche in comparazione con gli altri. Per la mia parte, i numeri più oggettivi sulla performance vengono dal mio Garmin e, onestamente, ciò che ho visto è stato rassicurante. La mia potenza è stata in linea con le aspettative che avevo con Slongo alla partenza

Le previsioni iniziali, però, è che Nibali perdesse solo 30'' dalla maglia rosa. Non è andata proprio così, ma c'è davvero tantissimo terreno per poter scalare posizioni in classifica.

Giornata difficile per Nibali: perde 1'23'' da Almeida

Il mio tempo non è stato brutto. Se lo paragono agli altri è stato buono, con le sole eccezioni di Kelderman e Almeida, che sono andati davvero forti. Soprattutto la maglia rosa. Ad ogni modo, il vero bilancio della corsa deve essere fatto dopo la tappa di montagna domani con arrivo a Piancavallo

Vincenzo Nibali che però ha raccolto un'altra brutta notizia in giornata, ovvero il ritiro di Giulio Ciccone a causa di una fortissima bronchite. Diventa così Gianluca Brambilla il suo ultimo uomo in salita.

È stata una stagione travagliata per molte ragioni e questo ritiro purtroppo sembra una conclusione naturale. Sono davvero dispiaciuto di dovermi fermare qui e non essere in grado di dare quello che potrei in questo Giro. Le delusioni sono parte della carriera di un corridore e le devi accettare, ma non ti devono abbattere. Ora voglio solo concentrarmi sul recupero e poi, al momento giusto, pianificheremo il 2021

