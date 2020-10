L'andatura voluta da Domenico Pozzovivo ha fatto male a tanti e lo stesso Vincenzo Nibali si è detto sofferente dopo la tappa di Cesenatico, visto il tanto freddo percepito. Zakarin e Vanhoucke si sono staccati, ma per il resto è cambiato davvero poco in classifica generale. La tappa di Cesenatico, però, si potrà far sentire sulle gambe nei prossimi giorni per i corridori da classifica, almeno secondo Nibali.

È stata spaccagambe e ci può stare. Una tappa così, con questo freddo, vuoi o non vuoi ti resta addosso. E la Deceuninck Quick Step ha più la tendenza ad addormentare la corsa, lasciando andare via la fuga. Pozzovivo? Domenico è uno scalatore e in previsione futura l’azione che ha fatto potrà pesare nelle gambe di qualcuno, far male.[Vincenzo Nibali alla Gazzetta]

Poi sulla questione Covid, Nibali si dice non preoccupato per la situazione attuale. RCS e l'UCI hanno per ora la situazione sotto controllo.

Ci sono delle autorità molto competenti, tra cui anche il Governo. E quindi ci atteniamo alle regole del Governo stesso, di RCS e dell’UCI

