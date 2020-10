Al termine della tappa di Monselice, Vincenzo Nibali ha toccato molti temi. Dalla Bolla del Giro messa più volte sotto accusa da parte di alcune squadre, alla sorpresa João Almeida che potrebbe guadagnare ancora nella cronometro di Valdobbiadene. Ma chi è, a questo punto, il favorito del Giro?

Ho passato molto bene la giornata di ieri, come quella di oggi. La squadra sta spendendo tanto, purtroppo Ciccone è stato rallentato dal covid e fatica a ritrovare la condizione. Purtroppo Brambilla ha avuto una caduta nella tappa di Vasto, si è fatto male a un ginocchio ed è un po’ sofferente. Gli altri lavorano tantissimo, purtroppo quando ci sono salite breve ed esplosive devo stare attento a non correre rischi. Domani c’è una cronometro dove i miei compagni possono recuperare un po’ di forze, poi la tappa di Piancavallo con un arrivo in salita molto importante e poi il giorno di riposo

Una cronometro che ti resta nelle gambe

La cronometro di Palermo è stata difficile, c’è stata la variabile del vento che ha cambiato tantissimo. Ad esempio al mattino andavo a 96 km/h in discesa, in gara non andavo oltre gli 82 km/h. Almeida si sta difendendo bene, ha fatto molto bene nella crono e domani farà ancora bene ed è protetto da una squadra molto solida. Sarà una crono un po’ anomala, è difficile dire se si può guadagnare. Quello che vedo meglio in gruppo è Kelderman e nessuno ne parla. Dettagli della crono? Bisogna spingere tantissimo, ma il giorno dopo può rimanere nelle gambe e si potrà accusa della fatica nella tappa di Piancavallo

CHI VINCERÀ IL GIRO D'ITALIA? Vincenzo Nibali Wilco Kelderman Jakob Fuglsang Rafal Majka João Almeida

E la Bolla?

Noi stiamo vivendo abbastanza bene il sistema della bolla. In passato abbiamo avuto un caso come quello di Ciccone, successivamente risolto. Ci stiamo attenendo alle regole e cerchiamo di fare le cose nel modo più giusto possibile. Non mi è mai stato detto che si sarebbe fermata la corsa. Dipende comunque tantissimo da cosa deciderà il Governo, da lì arriverà la decisione se correre o meno. Il Giro è un patrimonio internazionale e prima di fermarlo ci penserei due volte. Io per esempio vedo molti team che hanno anche i camion ristorante, tanti si sono lamentati che sono entrate persone insieme negli alberghi. Noi eravamo isolati da un’altra parte e con camere isolate, da noi la bolla regge. Ci sta comunque che un caso possa venire fuori. Oggi, con la coda dell’occhio, ho notato persone senza mascherine sulla salite e quindi chiedi a tutti di usare la mascherina, per noi e per voi

