Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

Riaprire il Giro? È difficile. Gli altri hanno sicuramente mostrato qualcosina in più fino ad oggi. Sono stato reattivo dopo lo scatto di Almeida? Oggi era un arrivo da stare lì davanti e molto attenti. Ero alla ruota di Kelderman e l'ho seguito. Era un arrivo difficile, una tappa molto lunga. Domani sarà tutto diverso, ci sono un po’ di salite molto interessanti e bisogna restare in guardia

È stato un anno difficile per tutti, anche per me e non lo nego. Abbiamo visto anche al Tour dove Bernal l’anno scorso faceva quello che voleva e quest’anno ha sofferto. Bisogna prendere quello che viene, mi sento di dire che sto bene e se capita una giornata buona bisogna provarci. Il favorito? Kelderman sta bene, ma il nemico ce l’ha in casa. Hindley sta bene, pedala bene, se decide di dare gas va via da solo. A Piancavallo ha fatto un ritmo indiavolato e si è tolto solo all’ultimo km, dando dimostrazione di forza

Paolo SLONGO (DS Trek Segafredo)

Con un’azione buona, fatta bene, il Giro d’Italia si può capovolgere. Vincenzo ha voglia di farlo, non si accontenta. Una tappa e il podio? No, non firmeremmo. Vincenzo vuole vincere il Giro. E abbiamo ancora le possibilità per farcela. Non è facile, ma non è impossibile. Rimontare come nel 2016? Il distacco è simile, gli avversari volavano allora e Vincenzo aveva avuto un vistoso calo di prestazioni. Qui però le cose sono un po’ diverse. Vincenzo va forte per le sue possibilità, la salita di Piancavallo l’ha fatta più velocemente che al Giro 2017. Ma non basta, con questi avversari. Per ora loro vanno più forte, c’è poco da dire. Il Giro non lo vince chi fa cose mirabolanti per un po’, ma chi è costante e non cala alla distanza. L’abbiamo visto molte volte in passato, i crolli verticali ci sono sempre stati, e soprattutto negli ultimi anni

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

La miglior difesa è l’attacco. È stato un buon arrivo per me, ho guadagnato qualche secondo e ora ho cinque tappe davanti a me. Ho attaccato per me stesso, soltanto per me, per vedere fino a dove arrivo. Ho accelerato quando ho visto Kelderman dietro di me e sono andato avanti al massimo

Jai HINDLEY (Sunweb)

Oggi è stata una tappa lunga e noiosa. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro enorme per tenere davanti me e Wilco Kelderman tutto il giorno. Anche gli ultimi insidiosi km sono stati strepitosi

Jan TRATNIK (Bahrain McLaren)

Ho ancora bisogno di tempo per rendermi conto di cosa ho fatto. Ho vinto in un modo speciale, partendo da lontano. Oggi è stata veramente dura, non credevo che ce l’avrei fatta, ma devo dire che sono andato fortissimo. Ho avuto una buona condizione per tutto il Giro, aiutando Pello Bilbao a curare la classifica. Oggi mi hanno dato la chance di andare in fuga ed è stato perfetto. Una vittoria di tappa è importante per noi, sono felice di averla ottenuta io

