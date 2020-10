Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Nibali: "Se credo ancora nel Giro? È difficile. Se Hindley partisse..."

GIRO D'ITALIA - Nibali per ora non crede di poter ribaltare il Giro, ma mai dire mai perché le salite devono ancora arrivare. Il siciliano vedeva Kelderman come favorito, ma vedendo quello che ha fatto Hindley a Piancavallo...

00:01:42, 243 Visualizzazioni, 15 minuti fa