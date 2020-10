Giornata di riposo al Giro d'Italia ed è anche giorno di conferenze stampa per i protagonisti della corsa rosa. Tra tutti, i due grandi favoriti Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang.

Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

Abbiamo fatto tappe nervose, ma mai salite molto lunghe, se non l’Etna. Finora il Giro è stato tattico, con poco spazio per l’inventiva. Ma come dico sempre, il Giro va valutato giorno dopo giorno e da un giorno all’altro il tatticismo si può sbloccare. Non c’è una vera squadra che può controllare tutta la tappa o il Giro in sé. L’anno scorso nelle cronometro ero andato molto bene, quest’anno ce ne sono state poche per confrontarci e trovare il giusto feeling con la bici da crono. Sicuramente anche a Palermo non è andata male, rispetto a Ganna e Thomas che sono partiti con un vento differente. A Valdobbiadene sarà una cronometro ondulata, non semplice, ma con grandi rettilinei in cui gli specialisti possono spingere. Cercherò di difendermi, come ho sempre fatto. Guardando la classifica, in questo momento, la posizione è giusta. Abbiamo fatto un solo arrivo importante come l’Etna, ed è stato un punto chiave. In questo momento della stagione è un Giro molto strano. Quest’anno è stato beffardo, per via della preparazione, del timing per arrivare agli appuntamenti principali e non è semplice cercare di programmare all’improvviso la stagione

L'avversario principale?

Martinelli è un grande stratega, lo conosco molto bene. Sono d’accordo con lui, non bisogna concentrarsi solo su Fuglsang. ma anche su Kelderman e Kruijswijk, che è uno dei corridori che può crescere di condizione nella terza settimana. Ho grande considerazione anche di Fuglsang, bisogna concentrarsi sui principali rivali. Difficile fare un paragone tra tutti i miei avversari, Kelderman è stato quello che è andato più forte finora, fin dall’Etna. Anche ieri nel finale si è presentato pronto. Anche Jakob comunque sta molto bene. Non so se Almeida sarà pericoloso fino a Milano, forse neanche lui sa dove può arrivare. Tutti lo conosciamo pochissimo, ma in futuro ne sentiremo parlare

La positività di Yates?

La positività di Yates mi ha un po’ preoccupato, ma finora sembra meno virulento di quanto accadeva in primavera. Siamo molto attenti e cerchiamo di tenere le distanze con il pubblico. Spero che Yates possa tornare presto in bici, come ha fatto Ciccone

Jakob FUGLSANG (Astana)

Nibali mi ha mandato un messaggio sabato sera. Parlava di questa guerra tra noi che i media stanno cercando di creare. Gli italiani hanno tradotto il mio articolo e ci vedono come i due grandi favoriti dopo i ritiri di Geraint Thomas e Simon Yates. Ci siamo chiariti e abbiamo sottolineato che entrambi pensiamo che l’altro abbia fatto cose che non vanno bene quest’anno. Ma abbiamo concordato di salutarci prima della tappa. Ora entrambi speriamo di fare un buon Giro e non vogliamo che ci sia una guerra tra me e lui. Mi ha detto che durante la corsa probabilmente ci ritroveremo anche da soli e sarebbe un peccato se fossimo arrabbiati l’uno con l’altro perché i giornalisti hanno contribuito a incendiare l’atmosfera

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

Quando mi sono svegliato, ho realizzato che ero ancora maglia rosa ed è stata una bellissima emozione. È troppo presto per dire se posso vincere il Giro, ma non penso di poterlo fare. Non ho mai corso tre settimane e questi corridori hanno molta esperienza. Basta avere una brutta giornata, come Yates quando ha vinto Froome nel 2018... Non si sa mai e dobbiamo vedere come il mio corpo reagirà nelle prossime settimane. Fuglsang e Kelderman sembrano molto forti ora, penso che tutti quelli in top 10 siano possibili rivali per strapparmi la maglia rosa

Anche Nibali è stato forte nella prima settimana, ma gli altri due sembravano avere qualcosa in più. Nibali comunque ha più esperienza di tutti, quindi sicuramente si potrà giocare le sue carte nelle prossime settimane. Io penso di poter tenere la maglia rosa fino alla partenza verso Piancavallo, poi quel giorno vedrò se riuscirò a difenderla ancora

