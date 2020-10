Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

È stata una tappa molto nervosa e molto veloce, corsa ad una media oraria altissima. Oggi l’obiettivo era stare fuori dai guai, sia per il vento sia per le cadute. Abbiamo gestito la tappa molto bene e, in generale, sono molto contento per come abbiamo corso fino ad oggi. In partenza abbiamo trovato un lungo viale in discesa e, nonostante si sentisse un po’ di vento, mai avrei pensato che si potesse creare una situazione così caotica. Come squadra eravamo compatti sulla destra quando, ad un certo punto, ho notato un po’ di movimenti in gruppo e ho avuto l’intuizione giusta che stava succedendo qualcosa, che si stava per aprire un ventaglio. C’è stata una prima azione, credo di Deceuninck Quick Step, e ho detto ai miei di spingere. Fortunatamente eravamo già ben posizionati davanti e con Mosca sono riuscito a rimanere nel gruppo di testa

Nel finale c’erano diversi passaggi all’interno dei Paesi, con tante curve a 90°, era importante rimanere davanti per evitare rischi. È stata una tappa facile sulla carta, ma nella realtà non lo è stato per niente, anzi è stata una tappa folle

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

Abbiamo avuto la possibilità di andare avanti, sacrificando alcuni uomini e li voglio ringraziare. Io sono felicissimo e di questa mia gioia e devo ringraziare ogni singolo compagno. Sono tutti importanti per me. Correre con il vento non è mai semplice, ma io ho una squadra esperta e con i ventagli siamo riusciti a organizzarci bene e a non prendere rischi e siamo riusciti a stare sempre davanti

Non è facile portare i gradi di capitano, non sono abituato a questo. Mi piace questa maglia, ma so che ci sarà un fine settimana difficile, in particolare domenica. Spero di avere le stesse gambe forti che mi hanno permesso di conquistare questa maglia

