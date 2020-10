Già nella mattinata di oggi si stava definendo il percorso alternativo visto il maltempo che aveva investito nelle ultime ore il Colle dell'Agnello, soprattutto nella sua immediata discesa. E con previsioni non proprio allettanti per i prossimi giorni, si era già deciso di andare altrove. La “mazzata” è arrivata nel primo pomeriggio, con la Prefettura di Hautes-Alpes a sbarrare la strada al Giro. Ovviamente, per andare sull'Izoard e sul Montgenèvre si sarebbe dovuto sconfinare in Francia, ma la Prefettura ha detto di no perché non sarebbe stata in grado di controllare il “traffico” di persone a bordo strada. Secondo le ultime normative imposte in Francia, si devono evitare assembramenti dalle 6 persone in su, e sarebbe stato impossibile rispettare questo numero durante il passaggio del Giro.