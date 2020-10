Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Niente ultima volata al Giro! Sagan non vuole regalare la vittoria a Démare

GIRO D'ITALIA - Clamoroso epilogo della 19a tappa del Giro, con la Bora Hansgrohe che si rialza perché non vuole inseguire la fuga per regalare l'ennesimo successo a Démare allo sprint. Si deciderà tutto tra i 14 corridori andati in fuga.

