Solo applausi per Peter Sagan che trova finalmente un successo che mancava da 461 giorni. Era dal luglio 2019, quinta tappa di quel Tour de France, che lo slovacco non alzava le braccia al cielo e finalmente ce l'ha fatta. Prima la fuga nella prima ora di corsa, poi grande resistenza sui Muri dell'Abruzzo. Specialmente quello finale di Tortoreto dove riesce a respingere l'arrivo di Pello Bilbao che aveva staccato tutti nel gruppo. Sagan riesce così a centrare la sua 17a vittoria nei Grandi Giri ed entra nel club di quei corridori che hanno vinto sia al Tour, che al Giro che alla Vuelta. Lato classifica generale, si fanno vedere sia Pello Bilbao che Domenico Pozzovivo, ma nessuno dei due riesce a fare la differenza. João Almeida fa 3° e guadagna secondi di abbuono, mentre chi perde è Jakob Fuglsang che è vittima di una foratura nella discesa finale e arriverà con 1'15'' dal gruppo maglia rosa. La sua corsa al Giro è ora tutta in salita.