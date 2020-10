C'è la cronometro di Conegliano a mischiare completamente le carte della classifica generale. E sarà una cronometro molto impegnativa: 34,1 km che partono con un GPM duro, vista la presenza del Muro del Ca' del Poggio dopo 7 km. È solo 1,1 km, ma ha una pendenza media del 12,3% con pendenza massima al 19%. Non finisce qui, perché ci saranno diversi sali e scendi fino all'arrivo di Valdobbiadene. Ultimi 300 metri al 5,5% per non farsi mancare niente. In tanti potranno perdere terreno prezioso.

C'è un unico favorito per la cronometro di Valdobbiadene, anche se si dovranno scalare ben due muri, tra questi il Ca' del Poggio. I favori del pronostico, però, sono tutti per Filippo Ganna che ha disintegrato il resto della compagnia nella crono iniziale di Palermo, dove aveva fatto registrare la media di 58,8 km/h: la velocità media più alta della storia del Giro d'Italia tra tappe in linea e a cronometro (escluso i prologhi). Ricordiamo che Filippo Ganna è il campione del mondo a cronometro e che in stagione ha vinto (quasi) tutte le prove contro il tempo a cui ha preso parte: campionato nazionale italiano a crono, cronometro di San Benedetto alla Tirreno-Adriatico, dove aveva battuto il record di velocità media di Cancellara, crono Mondiale di Imola e crono di Palermo al Giro. L'unica sconfitta è stata in Argentina, alla Vuelta a San Juan dove Evenepoel fece meglio di 32'' su un percorso di 15,5 km. A sfidarlo potrebbe esserci, invece, il suo compagno di squadra ed ex campione del mondo Rohan Dennis che in queste ultime tappe ha risparmiato più energie del piemontese. Nella lista anche gli specialisti Bjerg e Campenaerts, anche loro però molto attivi negli ultimi giorni in favore dei propri capitani.