Serve reagire. Servirà reagire per Vincenzo Nibali, così come per Jakob Fuglsang. La cronometro di Valdobbiadene ha definito la classifica generale, ma adesso mancano le grandi montagne che danno la chance di poter ribaltare tutto.

Primo vero grande arrivo in salita che anticipa l'ultima, durissima, settimana. Ci aspettiamo subito grandi azioni di Domenico Pozzovivo e di Vincenzo Nibali che proveranno a fare corsa dura sulle prime salite, per tentare - probabilmente - un attacco già nei primi km di Piancavallo, visto che il tratto più duro sarà proprio nei primi km. Se il duo italiano non avrà le forze per spezzare il gruppo, potrebbe provarci lo stesso Kelderman che vuole impensierire la maglia rosa di Almeida.