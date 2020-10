Prima dello Stelvio ci sarà l'arrivo a Madonna di Campiglio. Forse non cambierà tanto, ma dal 5° posto in poi sono tanti i corridori che vogliono rimontare in classifica. Siamo sicuri che i vari Majka, Nibali e Pozzovivo non vogliano far corsa dura per mettere in difficoltà Almeida e Kelderman?

Il percorso della 17a tappa

Tappa durissima anche alla vigilia della frazione regina del Giro. Pendenze non facili, ma soprattutto salite lunghe quelle che affronteranno i corridori fino a Madonna di Campiglio. Prima si scala il Forcella Valbona (21,8 km di lunghezza), poi il Monte Bondone (20,2 km). Più "facile” il Passo Durone, poi l'arrivo a Madronna di Campiglio con punte al 9% per una lunghezza di 12,5 km. C'è il rischio di spendersi tanto per questa tappa e poi perdere le energie in vista di quella successiva.

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 12:25 con orario d'arrivo previsto tra le 16:06 e le 16:55 circa.

I favoriti della 17a tappa

I favoriti sono quelli, quelli di classifica. Molti corridori devono recuperare terreno in classifica, ecco che Nibali, Pozzovivo, ma anche Majka e Geoghegan Hart sono attesi a qualche azione da lontano. Potremmo citare anche Fuglsang, ma il danese continua a non essere brillante. La corsa però verrà fatta sempre da loro: la Deceuninck Quick Step di Almeida che ha dimostrato di essere tornato in palla dopo il giorno di riposo e la Sunweb di Kelderman che ha una locomotiva come compagno di squadra come Jai Hindley.

Ovviamente ci sarà una fuga da lontano e Giovanni Visconti e Ruben Guerreiro li rivedremo sicuramente in azione per la classifica scalatori. Nella tappa di San Daniele del Friuli hanno mollato il colpo, quando sapevano di non poter più raccogliere nulla e hanno salvato la gamba per le prossime tappe. Che sia la volta buona? Ci attendiamo qualcosa anche da Thomas De Gendt, Sergio Samitier e Ilnur Zakarin.

