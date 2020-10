Con la cancellazione di Colle dell'Agnello e dell'Izoard, la tappa con arrivo ai Laghi di Cancano diventa ovviamente la frazione regina di questo Giro d'Italia. Beh, niente male visto che c'è lo Stelvio (a quota 2758 metri). Ci aspettiamo i fuochi d'artificio perché chi vorrà vincere il Giro dovrà muoversi oggi.

Il percorso della 18a tappa

È la tappa regina di questa edizione. C'è lo Stelvio che è la Cima Coppi di questo Giro d'Italia, dovendo andare in quota a 2758 m dopo 24,7 km di salita, al 7,5% di pendenza media. Prima del passaggio sullo Stelvio, però, i corridori dovranno affrontare il Campo Carlo Magno (tutto sommato facile viste le pendenze di giornata) e il Passo Castrin (8,8 km al 9,1%). Non è finita dopo lo Stelvio, perché dopo la discesa si scala il Torri di Fraele (8,7 km al 6,8%). Lo scollinamento sarà a due km dall'arrivo di tappa. C'è chi vorrà vincere la frazione più importante del Giro, chi la classifica scalatori, chi fare il colpo per la maglia rosa.

I favoriti della 18a tappa

Non c'è spazio per le fughe, anche se qualcunoi ci proverà. E siamo sicuri che tra questi ci sarà Giovanni Visconti che, dopo non essere riuscito ad entrare nella fuga buona nella tappa di Madonna di Campiglio, arrivando poi al traguardo con i velocisti, potrebbe aver salvato la gamba per lo Stelvio. Sarà durissima, ma lui ci proverà per sfilare nuovamente la maglia azzurra a Ruben Guerreiro. Impossibile, invece, arrivare al traguardo a meno di un'impresa clamorosa.

Ci si gioca la vittoria di tappa e anche la vittoria del Giro, ecco che per corridori come Fuglsang, Majka, Pello Bilbao, Pozzovivo e, soprattutto, Nibali sarà il giorno della verità. Il loro ritardo dai primi due della classe è davvero importate e, per raccogliere qualcosa di importante, bisognerà fare la differenza sullo Stelvio e accumulare ulteriore vantaggio sul GPM di Torri di Fraele. Ecco perché vediamo benissimo bene Nibali che conosce già lo Stelvio e potrebbe abbozzare un attacco in discesa, prima di andarsene definitivamente sull'ultimo GPM di giornata. Tra i favoriti anche Geoghegan Hart e ovviamente Kelderman che vorrà sfilare la maglia rosa ad Almeida. È quotato basso anche Hindley che ha mostrato una grandissima gamba nell'ultima settimana. Chi non c'è, invece, è lo stesso Almeida: secondo i bookmaker il portoghese non riuscirà a salvarsi.

