Ecco che si comincia con la 103esima edizione del Giro d'Italia. Un'edizione che abbiamo rischiato di non vedere a causa del covid, ma che abbiamo voluto fortemente. Si parte dalla Sicilia , dalla crono Monreale-Palermo, che è la prima delle tre prove contro il tempo di questo Giro che vede tanti favoriti, tra questi anche il nostro Vincenzo Nibali a caccia del suo 12° podio in un Grande Giro. Chi si prende la prima maglia rosa?

Si comincia con una cronometro che metterà subito in chiaro le ambizioni dei big della classifica. 15,1 km che partono con una leggerissima salita, la Monreale-Cattedrale (4a categoria), e poi discesa in picchiata fino a Palermo dove si dovrà fare velocità per non perdere secondi preziosi. Gli ultimi 2700 metri sono tutti in piano su lunghi rettilinei. Gli specialisti potranno cercare il colpo, ma anche gli uomini di classifica possono cominciare a mettere fieno in cascina.