Dopo la cronometro di Palermo, comincia il vero Giro d'Italia. La classifica è già bella delineata e ad Agrigento ci sarà il primo arrivo in salita di questa edizione. Sarà un GPM di 4a categoria, poca roba, ma chissà che qualcuno vorrà provarci. Diciamo che, comunque, le occasioni per i big non mancheranno visto che già lunedì ci sarà l'arrivo sull'Etna.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 2 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2020? Vincenzo Nibali Geraint Thomas Steven Kruijswijk Simon Yates Jakob Fuglsang Rafal Majka Wilco Kelderman

Il percorso della 2a tappa

Non sarà un Giro per nulla semplice, ecco che ci sarà un arrivo in salita già alla 2a tappa (anche se sarà un GPM di 4a categoria). Si lascia il trapanese con diversi sali e scendi, territorio ideale per tentativi di fuga. Si attraverserà il Santa Ninfa (4a categoria) e poi ancora sali e scendi fino ad Agrigento. A 3,7 km dall'arrivo si comincerà a salire su un GPM con pendenza media del 5,3%, ma con picchi al 9% nella prima parte. Tappa relativamente breve: saranno 149 km, difficile infliggere distacchi già ora.

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 12:45 con orario d'arrivo previsto tra le 16:17 e le 16:39.

Giro d'Italia 2020, tappa 2: Alcamo-Agrigento, percorso in 3D

I favoriti della 2a tappa

Come detto sarà un arrivo in salita, ma difficilmente i big si daranno già battaglia a spade sguainate considerando che il giorno dopo c'è l'Etna. Però i bookmaker hanno un loro nome per l'arrivo di Agrigento: Simon Yates, adattissimo su questi arrivi e l'unico degli uomini di classifica ad aver limitato i danni nei confronti di Geraint Thomas.

Geraint Thomas infligge subito distacchi: Nibali a 1'06''

I nomi dei papabili alla vittoria hanno un profilo però diverso. Bisogna avere uno spunto veloce e 'amare' questo tipo di pendenze. Ecco perché ci vengono in mente Peter Sagan, ancora a caccia di un guizzo in questo 2020 per lui nefasto, e Diego Ulissi che vuole riscattarsi dopo un Mondiale che non l'ha visto protagonista. Poi c'è un certo Michael Matthews in rampa di lancio, autore di una buona crono. Sullo sfondo anche Battaglin e la sorpresa di questa prima giornata di Giro, João Almeida. Non mancheranno comunque le fughe: De Gendt ci vuole già provare?

L'attesa è finita! Dal 3 ottobre il Giro d'Italia su Eurosport

Giro d'Italia Tutte le classifiche dopo la prima tappa del Giro 3 ORE FA