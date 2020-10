Ci siamo. Arriva l'Etna e ci sarà il primo arrivo su un GPM di 1a categoria. Ovviamente qui non si deciderà il Giro d'Italia, ma avremo una bella prova di chi vuole ambire alla maglia rosa e di chi ambisce solo ad un piazzamento.

Dopo l'arrivo sulla salitella di Agrigento, lunedì si scalerà l'Etna. Tappa non lunga (150 km), ma molti impegnativa perché si sale e si scende in continuazione sul percorso che parte da Enna. A Linguaglossa si comincia a salire sull'Etna, versante nord-est, per un GPM di 18,7 km alla pendenza media del 6,6%. Ai -3 km le pendenze aumenteranno fino a raggiungere il 9%, anche se il tratto più duro sarà ai -1,5 km con il picco dell'11%. Se qualcuno avrà la gamba, potrà già fare la differenza.