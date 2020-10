Si torna a salire al Giro d'Italia con il secondo GPM di 1a categoria di questo Giro. Il Valico di Montescuro non fa paura, ma non è neanche da sottovalutare e, viste le difficoltà di questi primi giorni, il rischio di perdere molto terreno in classifica è dietro l'angolo.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: Ritiri, abbandoni e squalifiche 8 MINUTI FA

DOPO LA DEBACLE DI THOMAS CHI È IL FAVORITO PER IL GIRO? Vincenzo Nibali Wilco Kelderman Jakob Fuglsang Steven Kruijswijk Rafal Majka João Almeida

Il percorso della 5a tappa

Lasciamo la Sicilia per la Calabria e anche in questo caso avremo una tappa molto mossa. 225 km e 3 GPM da affrontare: dopo il traguardo volante di Catanzaro ci saranno infatti i GPM di Catanzaro e di Tiriolo, entrambi di 3a categoria, ma a 37,5 km dall'arrivo si comincerà a scalare il Valico di Montescuro che sarà il secondo GPM di 1a categoria di questo Giro. 24,2 km al 5,6% di pendenza media e picco al 18% (sul Santuario di San Francesco), poi discesa fino Camigliatello e ultimi 1,2 km in sostanziale pianura. Chi vorrà vincere la tappa, e fare la differenza, dovrà partire prima dello scollinamento.

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 10:30 con orario d'arrivo previsto tra le tra le 16:06 e le 16:47.

Giro d'Italia 2020, tappa 5: Mileto-Camigliatello Silano, percorso in 3D

I favoriti della 5a tappa

Dopo una tappa per sprinter, si torna a salire al Giro d'Italia. Ci sarà un GPM di 1a categoria, ma non sarà al traguardo perché mancheranno ancora più di 20 km all'arrivo di Camigliatello Silano tra discesa e km di pianura. Sembra un terreno adatto a Vincenzo Nibali: attacco agli ultimi 500-300 metri del GPM e poi giù in picchiata verso l'arrivo. Il corridore siciliano ha le caratteristiche per farlo, così come Simon Yates che è costretto ad attaccare visto il tanto tempo perso sull'Etna. Tra gli uomini di classifica c'è attesa anche per Kelderman e Majka (per capire le loro reali ambizioni), ma lanciama nella mischia anche Fulgsang che vuole mostrare a tutti di poter fare anche da solo dopo i ritiri di Vlasov e Miguel Ángel López.

Nibali insieme a Fuglsang e Majka: l'arrivo dei big

I bookmaker non credono però che saranno gli uomini di classifica a contendersi la vittoria di tappa. La fuga andrà in porto e ovviamente entrano in giochi corridori come De Gendt, Ulissi e Jack Haig. Tra i più papabili anche Valerio Conti, anche se il corridore romano potrebbe mettersi a supporto d McNulty, uomo di classifica dell'UAE Emirates. Il favorito numero uno resta Giovanni Visconti che vuole riscattarsi dopo il 2° posto sull'Etna alle spalle di Caicedo.

Gaviria nel trappolone, Sagan imposta ma vince Démare: gli highlights

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 12 MINUTI FA