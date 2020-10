Tappa che non risolverà la classifica generale, ma che darà una nuova opportunità alle ruote veloci. Il GPM di Millotta, a 25 km dal traguardo, potrà dare fastidio ai velocisti puri, un po' come è capitato nella tappa con arrivo a Villafranca Etnea. Sagan ha già scaldato i motori della sua squadra per ritrovare una vittoria che manca ormai da 456 giorni.

Il percorso della 6a tappa

Frazione ideale per tentativi di fuga visto i tanti sali e scendi della prima parte di tappa. A San Severino Lucano è posto il primo traguardo volante di giornata, ma può essere che la fuga sia già venuta via con diversi uomini. Poi discesa fino alla provincia di Matera dove si incontreranno altri falsopiani e zone tortuose, fino al Millotta (3a categoria) posto a 25 km dal traguardo. Arrivo in leggera salita: se si dovesse arrivare in gruppo, sarebbero favoriti quei velocisti che non si piantono su leggere pendenze (una tappa alla Sagan).

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 11:50 con orario d'arrivo previsto tra le tra le 16:12 e le 16:41

I favoriti della 6a tappa

Peter Sagan è il grande favorito. Un po' per la conformazione dell'arrivo in leggera salita, un po' per il GPM posto a 25 km dal traguardo che potrà fungere da ostacolo agli altri velocisti puri. Occhio però a Démare che ha dimostrato di avere buona gamba e di non avere paura di certe pendenze, oltre anche a Matthews che finora non ha lasciato però nessun segno a questo Giro d'Italia.

È una tappa molto adatta a potenziali tentativi di fuga. De Gendt ci ha già provato ieri, potrebbero rispuntare Giovanni Visconti e Ruben Guerreiro. Magari non con una fuga dal km 0, ma con una fuga successiva per sprecare meno energie possibili.

