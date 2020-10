La volata di Matera è stata molto particolare, tanto che corridori come Gaviria, Viviani, Hodeg, Ballerini non hanno neanche provato a fare lo sprint. I velocisti, quelli puri, si sono già dati appuntamento in quel di Brindisi: volata vera, con la tappa più 'facile' del Giro.

Il percorso della 7a tappa

Classica tappa per velocisti, con percorso quasi tutto pianeggiante da Matera a Brindisi. Finale comunque ostico tra rotatorie, dossi e restringimenti. Dai -5km ai -2km si va in discesa e poi la strada riprende in leggera ascesa fino al traguardo finale. Qui gli sprinter sono chiamati a fare il loro dovere.

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:00 con orario d'arrivo previsto tra le tra le 16:16 e le 16:34.

I favoriti della 7a tappa

Non c'è due senza tre e in un arrivo come quello di Brindisi è sempre Arnaud Démare il favorito, soprattutto dopo quello che ha dimostrato nel corso di questo 2020. 12 vittorie stagionali, incluse le due tappe già conquistate al Giro d'Italia. Salgono però le quotazioni dei velocisti puri come Álvaro Hodeg, Fernando Gaviria e, soprattutto, Elia Viviani che nella tappa di Matera è andato del suo passo per avere la sparata giusta in quel di Brindisi.

La pattuglia italiana conta tanti sprinter che potranno dire la loro: da Ballerini (non dovesse essere della partita Hodeg) ad Oldani, da Vendrame a Cimolai. Peter Sagan comunque ci proverà, anche perché lo slovacco vuole mantenersi in scia di Démare per il discorso classifica a punti, così come Matthews.

