Prima parte pianeggiante, ma dal traguardo volante di Manfredonia vedremo sicuramente qualche scatto. Seconda parte di tappa da "Classica” visto gli ostacoli e qualche salita. Prima il Monte Sant'Angelo (2a categoria): 9,6 km al 6,1% di pendenza media, con picco al 10%, poi La Guardiola di 4a categoria. Infine il circuito di 14,5 km che prevede nella prima parte l’impegnativo strappo di via Saragat di circa 1 km, con un lungo tratto attorno al 15-17%, seguito da un falsopiano a scendere fino agli ultimi due km pianeggianti che portano al traguardo di Vieste. Altra tappa per fuggitivi o, nel caso si arrivi in gruppo compatto, per velocisti da corse di un giorno.

Non è una tappa per semplici velocisti ed ecco che Peter Sagan torna tra i favoriti. Dopo diversi secondi posti (ieri è arrivato a quota 31 nei Grandi Giri), lo slovacco vuole finalmente rompere la maledizione visto che non si è ancora sbloccato in questo 2020. Stesso discorso vale per Michael Matthews, anche lui piazzato diverse volte nelle ultime volate. Però con questo Démare, difficile non puntare un fiorino sul francese che ha vinto tre volate su tre in questo Giro d'Italia.