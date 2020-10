Poteva essere la tappa che modificava qualche posizione della classifica generale in attesa della crono di Valdobbiadene, ma il freddo, la pioggia e il vento hanno bloccato tutto. E dire che Domenico Pozzovivo ci ha provato a mettere in difficoltà i suoi avversari, facendo tirare tutta la squadra. Il risultato? Alcuni big sono rimasti da soli: vedi Nibali e Fuglsang, mentre Almeida e Kelderman hanno avuto ancora una grande dimostrazione di avere un'ottima squadra a propria disposizione. Chi perde, e tanto, è Ilnur Zakarin che si staccava sempre in discesa e finisce per rimediare un ritardo di 21 minuti, quasi 13 minuti dal gruppo, dicendo addio ad una potenziale top 10 della classifica. Top 10 che rivede invece Fuglsang che prende il posto di Pernsteiner. Chi fa il colpaccio è Narváez che, partito nella fuga del mattino, vince in solitaria anche sfruttando la foratura nel finale di Padun. Fanno tre per la Ineos Grenadiers dopo la doppietta di Filippo Ganna.