Domenico POZZOVIVO (NTT)

La tappa è stata molto dura. Abbiamo preso tanta pioggia, tanto freddo e tanto vento. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo messo in difficoltà tante persone del gruppo e poi abbiamo cercato di restare tranquilli in discesa. Il morale è alto per le prossime tappe

Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

Freddo e pioggia hanno reso questa giornata veramente dura. È stata una prova di resistenza, in una tappa peraltro insidiosa. Ho cambiato più volte maglia e mantellina per tenermi il più possibile asciutto. Giornate come queste, se fai poca attenzione, possono costare caro. C’è semplicemente da essere soddisfatti per averla passata indenne e guardare con un po’ di speranza alle prossime tappe

Davide CASSANI (Ct Nazionale italiana)

Purtroppo per Nibali è un problema essere rimasto senza compagni di squadra. In una tappa come quella di oggi la squadra è fondamentale. Se avesse voluto attaccare, avrebbe dovuto avere la squadra, invece così è stato costretto a rimanere a ruota. Molto bene invece la Deceuninck, João Almeida si è difeso nel migliore dei modi e aveva addirittura tre compagni di squadra a disposizione. Giovani? È in atto un ricambio generazionale, lo dimostra anche la vittoria di Pogacar al Tour. È una stagione atipica, i giovani trovano più facilmente la condizione rispetto ai corridori più esperti e questo sta facendo la differenza

Un ricordo di Marco Pantani?

Oggi ho avuto Pantani nella mia testa e nel mio cuore per tantissimi istanti. Non so quanti cartelli ho visto dedicati a Marco lungo la strada, sembrava che fosse in gruppo

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

È stata una giornata speciale per me. Sono riuscito a mantenere la maglia rosa e devo dire che la mia squadra è stata straordinaria per tutto il giorno. Ancora una volta hanno fatto un lavoro perfetto e sono davvero grato a tutti loro. La squadra fa la differenza anche a livello mentale. Oggi è stata una tappa durissima e abbiamo cercato di mantenere il ritmo lungo tutto il percorso

Jhonatan NARVÁEZ (Ineos Grenadiers)

Sono felice di questa vittoria. Il ritiro di Geraint Thomas è stato un duro colpo, ma sono contentissimo del successo di oggi. Amo correre sotto la pioggia e ho sempre una buona attitudine col freddo. In Sicilia ho sofferto molto il caldo. Dedico la mia vittoria a Nico Portal, tutto quello che ho imparato come corridore lo devo a lui

Mark PADUN (Bahrain McLaren)

Negli ultimi 30 km vedevo che stavo bene e ho iniziato a crederci. Però purtroppo succede, forse non ho visto una buca o un sasso ed ho forato la ruota davanti, mi sono dovuto fermare a cambiare bicicletta. Ho fatto la discesa con attenzione, senza mollare, poi ho dato tutto negli ultimi km di pianura. Purtroppo non sono riuscito a rientrare perché il corridore davanti a me ne aveva di più. Non sono fermo in volata, stavo bene, avevo la gamba buona e potevo giocarmela allo sprint. Grazie a Dio sono arrivato secondo, sono molto contento, anche se non contentissimo. Ma va bene così. Una tappa dura, ma mi piace correre con la pioggia

